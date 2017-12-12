МИНСК, 13 дек — Sputnik. Допинг-проба четырехкратного победителя велогонки "Тур де Франс" британец Крис Фрум, выступающий в команде Team Sky, дала положительный результат, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Фрум сдал допинг-тест 7 сентября этого года во время престижной веломногодневки "Вуэльта", на которой Фрум впервые в карьере одержал победу. Проба "Б" также дала положительный результат — содержание вещества сальбутамол превысило допустимую антидопинговыми правилами норму.

"Анализ пробы B подтвердил результаты образца А, разбирательство проводится в соответствии с антидопинговыми правилами UCI. В соответствии со статьей антидопинговых правил UCI, наличие в пробе сальбутамола не приводит к наложению обязательной временной дисквалификации велогонщика. На этом этапе дела UCI больше не будет давать комментарии", — говорится в сообщении на официальном сайте UCI.

В команде Фрума пояснили, что время соревнований спортсмен испытывал острые симптомы астмы. В связи с этим врач Sky рекомендовал велогонщику принять увеличенную дозировку сальбутамола (все еще в пределах допустимых доз). "Будучи лидером гонки, Крис сдавал тесты после каждого этапа в течение этого периода и не скрывал, что использует медикаменты", — говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Отмечается, что Фрум уже ответил на запрос Международного союза велосипедистов (UCI); процесс в обычных обстоятельствах был бы конфиденциальным, однако в свете интереса со стороны СМИ команда посчитала нужным изложить факты.

Сальбутамол не является запрещенными веществом сам по себе. Для его употребления также не требуется терапевтическое исключение. Допустимой нормой содержания сальбутамола в допинг-пробе является 1000 нанограмм на миллилитр.

Ранее Фрум заявлял, что с детства страдает от астмы, поэтому применяет ингалятор с сальбутамолом.

Фрум является четырехкратным победителем "Тур де Франс" (2013, 2015-2017), также в активе британского велогонщика две бронзовые медали Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в индивидуальной гонке.