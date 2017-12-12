КХЛ внедрит принципы финансового фэйр-плей

В новой стратегии КХЛ будут заложены принципы финансового фэйр-плей.

Лига расширит требования по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности клубов.

«Это позволит проводить анализ деятельности клубов, чтобы впоследствии выстраивать модели их финансовой устойчивости.

Для определения целей стратегии был проведен первичный анализ различных финансовых показателей, в том числе расходов клубов по отдельным статьям бюджета.

К примеру, исследование показало, что расходы на транспорт у некоторых клубов могут различаться в шесть раз, а на административно-хозяйственную деятельность – в 10 раз.

В рамках новой стратегии КХЛ будет осуществлять контроль чрезмерных трат путем установления целевых нормативов по статьям расходов бюджета клубов», – сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня совет директоров КХЛ утвердил отчет о выполнении трехлетней стратегии лиги и рассмотрел детали нового семилетнего плана развития до 2023 года. Итоговую стратегию утвердят в января 2018 года.