ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ внедрит принципы финансового фэйр-плей

13.12.2017 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В новой стратегии КХЛ будут заложены принципы финансового фэйр-плей.

Лига расширит требования по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности клубов.

«Это позволит проводить анализ деятельности клубов, чтобы впоследствии выстраивать модели их финансовой устойчивости.

Для определения целей стратегии был проведен первичный анализ различных финансовых показателей, в том числе расходов клубов по отдельным статьям бюджета.

К примеру, исследование показало, что расходы на транспорт у некоторых клубов могут различаться в шесть раз, а на административно-хозяйственную деятельность – в 10 раз.

В рамках новой стратегии КХЛ будет осуществлять контроль чрезмерных трат путем установления целевых нормативов по статьям расходов бюджета клубов», – сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня совет директоров КХЛ утвердил отчет о выполнении трехлетней стратегии лиги и рассмотрел детали нового семилетнего плана развития до 2023 года. Итоговую стратегию утвердят в января 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новой стратегии КХЛ будут заложены принципы финансового фэйр-плей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Mundo Deportivo: Коутиньо договорился с «Ливерпулем». Клуб в январе отпустит его за разумную сумму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика