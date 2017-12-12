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Кокорин не забил с 2-х метров! Белорусский букмекер снова заплатит своим проигравшим клиентам!

13.12.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Букмекерская компания Maxline, в рамках акции, «Maxline заплатит» объявила о перерасчете на выигрыш всех проигрышных ставок на победу «Зенита» и гол Кокорина в матче с «Ахматом», который завершился вничью.

Отметим, что у форварда «Зенита» Александра Кокорина был 100-процентный момент во время игры, однако он не попал по пустым воротам с близкого расстояния.

«Мы считаем, что по всем законам жанра гол должен был состояться – вопрос лишь в том, что футболиста подвело мастерство. Поэтому мы решили порадовать своих клиентов», – сообщил букмекер. 

Для перерасчета ставок на победу «Зенита» и на гол Кокорина в этом матче клиентам компании необходимо прислать на bonus@maxline.by номер своего счета, с пометкой «Макслайн заплатит».

 
 
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Букмекерская компания Maxline, в рамках акции, «Maxline заплатит» объявила о перерасчете на выигрыш всех проигрышных ставок на победу «Зенита» и гол Кокорина в матче с...

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