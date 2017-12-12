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Дмитрий Чернышенко: «Настроены, что в новом сезоне КХЛ будет меньше клубов. От балласта надо избавляться»
13.12.2017 17:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подтвердил, что лига планирует уменьшись количество участников в сезоне-2018/19.
«Настроены, что в следующем сезоне будет 24 клуба, но решение за советом директоров.
От балласта надо избавляться», – сказал Чернышенко.
В текущем сезоне КХЛ выступает 27 клубов.
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Дмитрий Чернышенко: «Настроены, что в новом сезоне КХЛ будет меньше клубов. От балласта надо избавляться»
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подтвердил, что лига планирует уменьшись количество участников в сезоне-2018/19.
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