Дмитрий Чернышенко: «Настроены, что в новом сезоне КХЛ будет меньше клубов. От балласта надо избавляться»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подтвердил, что лига планирует уменьшись количество участников в сезоне-2018/19.

«Настроены, что в следующем сезоне будет 24 клуба, но решение за советом директоров.

От балласта надо избавляться», – сказал Чернышенко.

В текущем сезоне КХЛ выступает 27 клубов.