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Дэйв Льюис: «В сборной обсуждали ситуацию с Олимпиадой. Но внутренне чутье подсказывало, что россияне не упустят шанс поехать в Пхенчхан»

13.12.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, была ли готова его команда отправиться на Олимпиаду вместо сборной России.

- Были ли готовы к тому, что, вероятно, придется отправиться на Олимпиаду вместо России?

– Безусловно, между собой, в сборной, обсуждали данную ситуацию. Хотя внутреннее чутье подсказывало: россияне в любом случае не упустят шанс отправить хоккеистов в Пхенчхан. У них, думаю, подберется крепкий коллектив, – сказал Льюис.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, была ли готова его команда отправиться на Олимпиаду вместо сборной России.

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