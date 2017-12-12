|
Дэйв Льюис: «В сборной обсуждали ситуацию с Олимпиадой. Но внутренне чутье подсказывало, что россияне не упустят шанс поехать в Пхенчхан»
13.12.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, была ли готова его команда отправиться на Олимпиаду вместо сборной России.
- Были ли готовы к тому, что, вероятно, придется отправиться на Олимпиаду вместо России?
– Безусловно, между собой, в сборной, обсуждали данную ситуацию. Хотя внутреннее чутье подсказывало: россияне в любом случае не упустят шанс отправить хоккеистов в Пхенчхан. У них, думаю, подберется крепкий коллектив, – сказал Льюис.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дэйв Льюис: «В сборной обсуждали ситуацию с Олимпиадой. Но внутренне чутье подсказывало, что россияне не упустят шанс поехать в Пхенчхан»
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, была ли готова его команда отправиться на Олимпиаду вместо сборной России.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии