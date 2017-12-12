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Кубок Первого канала. Канада сыграет с Южной Кореей, Чехия против Финляндии
13.12.2017 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня двумя матчами стартует Кубок Первого канала.
Сборная Канады сыграет с Южной Кореей в «Ледовом дворце ВТБ» в Москве, а Чехия примет Финляндию в вынесенном матче на «О2 Арене».
Евротур
Кубок Первого канала
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Сегодня двумя матчами стартует Кубок Первого канала.
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