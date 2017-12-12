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Кубок Первого канала. Канада сыграет с Южной Кореей, Чехия против Финляндии

13.12.2017 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня двумя матчами стартует Кубок Первого канала.

Сборная Канады сыграет с Южной Кореей в «Ледовом дворце ВТБ» в Москве, а Чехия примет Финляндию в вынесенном матче на «О2 Арене». 

Евротур

Кубок Первого канала

Канада – Южная Корея
Дата проведения
13 декабря, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
Онлайн матча Видео
Чехия – Финляндия
Дата проведения
13 декабря, 20.30, «О2 Арена»
Онлайн матча Видео

 

 
 
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Сегодня двумя матчами стартует Кубок Первого канала.

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