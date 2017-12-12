Тренер детской команды «Медведь»: «Почему называю Николая Лукашенко по имени и отчеству? Так уважительнее, может, это когда-то поможет»

Тренер минской детской команды «Медведь» Денис Могилатов рассказал о решающем матче городского отборочного раунда «Золотой шайбы» против «Грифонов», в составе которых выступает Николай Лукашенко. Специалист рассказал, почему называет сына президента Беларуси по имени и отчеству.

– В «Грифонах» много играют на Николая Александровича. Ребята в его звене могут долго возить шайбу и ждать, пока он откроется. Отчасти в этом наше преимущество. Если сыграть с Николаем Александровичем плотно, то остальные не будут знать, что делать. То есть надо побыстрее прессануть, создавать плотность в своей зоне, не оставлять пустые участки поля.

- Коле ведь 13. Почему вы его называете по имени и отчеству?

– Так уважительнее. Может, это когда-то поможет. К тому же я хорошо общаюсь с Дмитрием Юрьевичем (Басковым, тренером команды «Грифоны». — Прим.ред.).

- Силы в финале будут неравны, верно?

– Да, потому что Басков — директор ДЮСШ «Динамо» по хоккею. А я собираю состав из тех, кто к нам приходит. Это дети, которые были никому не нужны в принципе. Начали заниматься хоккеем только в 11 лет, а не в 6. Для меня и для детей проверить себя на фоне «Грифонов» — испытание. Хочется доказать, что мы лучше, чем спортшкольники, — рассказал тренер.