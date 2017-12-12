«Северсталь», «Югра» и «Лада» могут покинуть КХЛ. «Куньлунь» поднимается по рейтингу без результатов и посещамости

«Северсталь», «Югра» и «Лада» занимают три последних места в специальном рейтинге КХЛ.

Согласно рейтингу из восьми критериев, КХЛ исключит по итогам нынешнего сезона три клуба.

В него входят спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги, финансовая стабильность и так далее.

Отмечается, что у представителей клубов появились вопросы по объективности рейтинга.

«Нефтехимик» располагается на 11-м месте, а «Куньлунь» при слабых спортивных показателях и низкой посещаемости поднялся с 25-го на 20-е место.