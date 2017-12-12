ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Файков: «Задача у сборной Беларуси на МЧМ одна – остаться в элите»

13.12.2017 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-20) Юрий Файков рассказал о задаче, которая стоит перед командой на чемпионате мира в элитном дивизионе в Баффало.

«Задача одна — остаться в элите молодежного хоккея. Сейчас мы находимся в режиме тяжелого тренировочного процесса, но ребята все правильно понимают, работают крайне продуктивно. Перед отъездом мы расстанемся с четырьмя хоккеистами. А уже в Штатах нас ждет три очень информативных спарринга. Там к нам присоединится наш «заокеанский десант».

Наша сильная сторона? Думаю, в первую очередь — это командный дух. Мы всегда побеждали за счет выполнения тренерской установки и четкого следования нашей системе игры. Наши соперники — это десять лучших команд мира. Все команды играют на самом высоком уроне», – сказал Файков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-20) Юрий Файков рассказал о задаче, которая стоит перед командой на чемпионате мира в элитном дивизионе в Баффало.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Даллас» в гостях у «Айлендерс», «Детройт» принимает «Бостон»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика