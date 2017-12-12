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Юрий Файков: «Задача у сборной Беларуси на МЧМ одна – остаться в элите»
13.12.2017 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-20) Юрий Файков рассказал о задаче, которая стоит перед командой на чемпионате мира в элитном дивизионе в Баффало.
«Задача одна — остаться в элите молодежного хоккея. Сейчас мы находимся в режиме тяжелого тренировочного процесса, но ребята все правильно понимают, работают крайне продуктивно. Перед отъездом мы расстанемся с четырьмя хоккеистами. А уже в Штатах нас ждет три очень информативных спарринга. Там к нам присоединится наш «заокеанский десант».
Наша сильная сторона? Думаю, в первую очередь — это командный дух. Мы всегда побеждали за счет выполнения тренерской установки и четкого следования нашей системе игры. Наши соперники — это десять лучших команд мира. Все команды играют на самом высоком уроне», – сказал Файков.
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-20) Юрий Файков рассказал о задаче, которая стоит перед командой на чемпионате мира в элитном дивизионе в Баффало.
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