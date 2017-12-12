47% россиян нормально отнесутся к футболисту-гею в сборной России

Российские болельщики стали терпимее относиться к ЛГБТ-спортсменам в преддверии ЧМ-2018.

Фонд Stonewall, исследующий гомофобию в спорте, провел опрос 50 тысяч болельщиков из 38 стран с помощью приложения Forza Football.

Исследование показало, что 47% россиян комфортно отнесутся к тому, что в сборной России появится футболист-гей или бисексуальный игрок. В 2014 году этот показатель был равен 26%.

Отметим, что в Катаре, который примет ЧМ-2022, аналогичный показатель составил всего 14%.

Самый низкий процент в Египте (10%), а самый высокий – в Ирландии и Исландии (по 87%). В Великобритании – 80%. Среднее значение среди всех опрошенных – 76%.