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47% россиян нормально отнесутся к футболисту-гею в сборной России

13.12.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российские болельщики стали терпимее относиться к ЛГБТ-спортсменам в преддверии ЧМ-2018.

Фонд Stonewall, исследующий гомофобию в спорте, провел опрос 50 тысяч болельщиков из 38 стран с помощью приложения Forza Football.

Исследование показало, что 47% россиян комфортно отнесутся к тому, что в сборной России появится футболист-гей или бисексуальный игрок. В 2014 году этот показатель был равен 26%.

Отметим, что в Катаре, который примет ЧМ-2022, аналогичный показатель составил всего 14%.

Самый низкий процент в Египте (10%), а самый высокий – в Ирландии и Исландии (по 87%). В Великобритании – 80%. Среднее значение среди всех опрошенных – 76%.

 
 
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Российские болельщики стали терпимее относиться к ЛГБТ-спортсменам в преддверии ЧМ-2018.

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