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Чемпионат Беларуси. СКА разгромил «Витязь» «+32»
13.12.2017 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
СКА — Витязь — 52:20 (32:11)
СКА: Вайлупов — 11, Гарбуз — 8, Кривенко — 6, Рабушко — 5, Жила — 5, Подшивалов — 3, Сончик — 3, Рудь — 3, Алехин — 3, Леухин — 1, Хадкевич — 1, Сотник — 1, Кулеш — 1, Юшкевич — 1, Мискевич, Черников.
Витязь: Дудуренок — 5, Юркевич — 4, Козлов — 4, Воевода — 2, Лях — 2, Мандрик — 1, Бабичев — 1, Наркевич
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Чемпионат Беларуси СКА — Витязь — 52:20 (32:11) СКА: Вайлупов — 11, Гарбуз — 8, Кривенко — 6, Рабушко — 5, Жила — 5, Подшивалов — 3, Сончик — 3, Рудь — 3, Алехин — 3, Леухин — 1,...
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