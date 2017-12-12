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WHL. Мартынов набрал 25-е очко в сезоне, Михальчук – 20-е
13.12.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата WHL «Принц Джордж» Владислава Михальчука обыграл «Викторию» Игоря Мартынова (5:4).
Михальчук и Мартынов набрали по 2 (1+1) очка в матче.
Всего в нынешнем сезоне Мартынов в 33 матчах набрал 25 (12+13) очков.
Михальчук сыграл 29 игр, на его счету 20 (8+12) очков.
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В матче регулярного чемпионата WHL «Принц Джордж» Владислава Михальчука обыграл «Викторию» Игоря Мартынова (5:4).
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