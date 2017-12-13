Канадцы бойкотируют этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Канадские биатлонисты приняли решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени из-за недостаточной уверенности в антидопинговой системе в России, сообщает норвежская телевизионная компания NRK .



© Sputnik/ Виктор Толочко Алимбекова заменит Домрачеву на третьем этапе КМ в Анси

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года и станет последним в сезоне. На нем будут подведены итоги сезона, названы победители общего зачета Кубка мира и вручены главные трофеи.

"Решение о проведении крупных спортивных событий в России противоречит решению Международного олимпийского комитета об отстранении России от Олимпиады в Пхенчхане. В настоящее время нет уверенности в российской антидопинговой системе, поскольку РУСАДА до сих пор не восстановлено WADA (Всемирным антидопинговым агентством). В связи с этим Канада не собирается посылать своих спортсменов и команды на гонки в Россию", — говорится в письме Федерации биатлона Канады, направленном президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андресу Бессебергу.

Как утверждает норвежский телеканал, IBU ознакомился с письмом канадской федерации перед заседанием совета организации в Хохфильцене, которое состоялось в воскресенье. По итогам заседания IBU оставил в силе проведение заключительного этапа Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени.

В свою очередь глава IBU отметил, что "никто никого не заставляет ехать куда-либо".

Напомним, в прошлом сезоне Союз биатлонистов России добровольно отказался от соревнований , которые были перенесены в финский Контиолахти.

Третий этап КМ стартует в четверг, 14 декабря, во французском Анси.