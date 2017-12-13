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Шапиро пожелал мужикам из "молодежки" удачи на ЧМ-2018

13.12.2017 19:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Председатель Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) Семен Шапиро пожелал удачи и меньше травм молодежной сборной (U20) страны на предстоящем Чемпионате мира в элитном дивизионе, сообщили Sputnik в пресс-службе ФХРБ.

Сейчас "молодежка" активно готовится к предстоящему турниру. Тренировки проходят на льду столичного Дворца спорта. На сборы вызваны 28 хоккеистов, из них четверо покинут расположение команды перед вылетом в США, где пройдет мировой хоккейный форум.

"Совсем скоро вас ждет хоккейная битва, которую вы должны пройти достойно. Вы будете представлять Беларусь всему миру. По игре, которую вы продемонстрируете, будут судить о нашей стране, о силе духа, о характере белорусов. Мы все будем вас поддерживать", — сказал Шапиро.

Он выразил уверенность, что спустя время из молодых игроков вырастут настоящие хоккейные звезды. "Пусть турнир пройдет без травм. Здоровья и удачи вам. Сегодня вы представляете Беларусь в элите мирового молодежного хоккея. Это высочайшая ответственность и честь. За вами будущее. Побед, вам мужики!", — добавил председатель ФХРБ.

В свою очередь главный тренер команды Юрий Файков заявил, что перед его подопечными стоит задача остаться в элитном дивизионе. "Наша сильная сторона? Думаю, в первую очередь – это командный дух. Мы всегда побеждали за счет выполнения тренерской установки и четкого следования нашей системе игры. Наши соперники – это десять лучших команд мира. Все команды играют на самом высоком уроне", — сказал специалист.

Белорусы проведут первый матч на ЧМ против шведов 26 декабря. Турнир завершится 5 января.

Расписание матчей молодежного Чемпионата мира-2018 >>

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер команды Юрий Файков рассказал о задачах на предстоящий турнир.

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Шапиро – игрокам «молодежки»: «По игре, которую вы продемонстрируете, будут судить о нашей стране, о силе духа, о характере белорусов»
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