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«Ман Сити» стал первой командой в истории топ-4 английских дивизионов, выигравшей 15 матчей подряд
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В 17-м туре чемпионата Англии лидер сезона «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Суонси» (4:0).
Таким образом, клуб из Манчестера увеличил свой же рекорд АПЛ по числу побед подряд (15). «Арсенал» выигрывал 14 матчей подряд, но в двух сезонах (с февраля по август 2002).
Как сообщает Gracenote Live, «Ман Сити» стал первой командой в истории четырех высших английских дивизионов, выигравшей 15 матчей подряд.
25 официальных матчах сезона команда Пепа Гвардиолы уступила лишь однажды – «Шахтеру» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:2).
- Дата проведения
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13 декабря, 22.45, «Либерти Стэдиум»
- Голы:
-
0:1 –
27 Сильва,
0:2 –
34 де Брюйне,
0:3 –
52 Сильва,
0:4 –
85 Агуэро.
Суонси –
Фабианьски, Нотон, ван дер Хорн, Моусон, Ольссон, Ки Сон Ен, Меса, Кэрролл (Абрахам, 46), Айю, Дайер (Нарсинх, 65), Бони (Фер, 74).
Манчестер Сити –
Эдерсон, Данило, Отаменди, Мангаля, Делф (Зинченко, 73), де Брюйне (Гюндоган, 77), Фернандиньо (Туре, 58), Сильва, Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг.
Таблица АПЛ
Статистика АПЛ
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В 17-м туре чемпионата Англии лидер сезона «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Суонси» (4:0).
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