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«Ман Сити» стал первой командой в истории топ-4 английских дивизионов, выигравшей 15 матчей подряд

14.12.2017 00:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 17-м туре чемпионата Англии лидер сезона «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Суонси» (4:0).

Таким образом, клуб из Манчестера увеличил свой же рекорд АПЛ по числу побед подряд (15). «Арсенал» выигрывал 14 матчей подряд, но в двух сезонах (с февраля по август 2002).

Как сообщает Gracenote Live, «Ман Сити» стал первой командой в истории четырех высших английских дивизионов, выигравшей 15 матчей подряд.

 25 официальных матчах сезона команда Пепа Гвардиолы уступила лишь однажды – «Шахтеру» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:2).

Суонси – Манчестер Сити 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
13 декабря, 22.45, «Либерти Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 27 Сильва, 0:2 – 34 де Брюйне, 0:3 – 52 Сильва, 0:4 – 85 Агуэро.
СуонсиФабианьски, Нотон, ван дер Хорн, Моусон, Ольссон, Ки Сон Ен, Меса, Кэрролл (Абрахам, 46), Айю, Дайер (Нарсинх, 65), Бони (Фер, 74).
Манчестер СитиЭдерсон, Данило, Отаменди, Мангаля, Делф (Зинченко, 73), де Брюйне (Гюндоган, 77), Фернандиньо (Туре, 58), Сильва, Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 17-м туре чемпионата Англии лидер сезона «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Суонси» (4:0).

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