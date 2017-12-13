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Владимир Денисов: «Если не брать очки на выездных сериях, то о плей-офф думать бесполезно»
14.12.2017 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов поделился мнением о неуверенной игре команды в последних матчах.
«Если не брать очки на выездных сериях, то о плей-офф думать бесполезно. Потому что этого будет недостаточно – выигрывать только дома. Конечно, у нас ситуация не очень простая. Стоит признать, что пока мы далеки от того, чтобы уверенно сказать, что мы можем попасть в плей-офф», – сказал Денисов в эфире программы «Спорт кадр».
Напомним, ранее «Динамо» проиграло в четырех играх подряд. Лишь 11 декабря «Динамо» дома победили «Слован» (3:1).
С 19 декабря «зубры» начнут выездную серию. В соперниках СКА, «Локомотив», «Лада» и «Трактор».
В турнирной таблице «Динамо» занимает 10 место. Отставание от зоны плей-офф составляет 8 баллов.
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Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов поделился мнением о неуверенной игре команды в последних матчах.
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