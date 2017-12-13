Владимир Денисов: «Если не брать очки на выездных сериях, то о плей-офф думать бесполезно»

Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов поделился мнением о неуверенной игре команды в последних матчах.

«Если не брать очки на выездных сериях, то о плей-офф думать бесполезно. Потому что этого будет недостаточно – выигрывать только дома. Конечно, у нас ситуация не очень простая. Стоит признать, что пока мы далеки от того, чтобы уверенно сказать, что мы можем попасть в плей-офф», – сказал Денисов в эфире программы «Спорт кадр».

Напомним, ранее «Динамо» проиграло в четырех играх подряд. Лишь 11 декабря «Динамо» дома победили «Слован» (3:1).

С 19 декабря «зубры» начнут выездную серию. В соперниках СКА, «Локомотив», «Лада» и «Трактор».

В турнирной таблице «Динамо» занимает 10 место. Отставание от зоны плей-офф составляет 8 баллов.