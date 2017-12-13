﻿ Владимир Денисов: «Если не брать очки на выездных сериях, то о плей-офф думать бесполезно». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Денисов: «Если не брать очки на выездных сериях, то о плей-офф думать бесполезно»

14.12.2017 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов поделился мнением о неуверенной игре команды в последних матчах.

«Если не брать очки на выездных сериях, то о плей-офф думать бесполезно. Потому что этого будет недостаточно – выигрывать только дома. Конечно, у нас ситуация не очень простая. Стоит признать, что пока мы далеки от того, чтобы уверенно сказать, что мы можем попасть в плей-офф», – сказал Денисов в эфире программы «Спорт кадр».

Напомним, ранее «Динамо» проиграло в четырех играх подряд. Лишь 11 декабря «Динамо» дома победили «Слован» (3:1).

С 19 декабря «зубры» начнут выездную серию. В соперниках СКА, «Локомотив», «Лада» и «Трактор».

В турнирной таблице «Динамо» занимает 10 место. Отставание от зоны плей-офф составляет 8 баллов.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов поделился мнением о неуверенной игре команды в последних матчах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Спринт. Писарева стартует 3-й, Скардино – 36-й, Кривко – 40-й, Алимбекова – 74-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика