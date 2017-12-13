Виталий Жуковский: «В свое время отказался от предложения «Минска». Я не мог бросить ребят»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о том, что в свое время отказался войти в структуру «Минска»,

– Однажды клуб высшей лиги мне предложил работу. Не главным тренером. Было предложено стать помощником или возглавить дубль. На те времена было хорошее предложение. Для меня это было предложение, от которого не отказываются. Это футбольный клуб «Минск». Они мне дали психологический скачок, который очень важен тренеру в том плане, что ты кому-то нужен и что ты интересен. Но так получилось. И об этом знало руководство клуба – но я отказался. Я не мог бросить ребят.

– Если поступит предложение войти в тренерский штаб сборной Беларуси. Готовы ли вы к этому?

–Думаю, что я все-таки еще не дорос до этого уровня. Здесь нет такого, что кто-то придет и сделает результат. Не хватает квалифицированных тренеров не из-за того, что мы плохие или у нас проблемы с головой, и мы неучи, а из-за того, что у них нет возможности качественно учится, – сказал Жуковский в эфире программы «Спорт кадр».