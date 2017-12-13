﻿ Виталий Жуковский: «В свое время отказался от предложения «Минска». Я не мог бросить ребят». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Жуковский: «В свое время отказался от предложения «Минска». Я не мог бросить ребят»

14.12.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о том, что в свое время отказался войти в структуру «Минска»,

– Однажды клуб высшей лиги мне предложил работу. Не главным тренером. Было предложено стать помощником или возглавить дубль. На те времена было хорошее предложение.  Для меня это было предложение, от которого не отказываются. Это футбольный клуб «Минск». Они мне дали психологический скачок, который очень важен тренеру в том плане, что ты кому-то нужен и что ты интересен. Но так получилось. И об этом знало руководство клуба – но я отказался. Я не мог бросить ребят.

– Если поступит предложение войти в тренерский штаб сборной Беларуси. Готовы ли вы к этому?

–Думаю, что я все-таки еще не дорос до этого уровня. Здесь нет такого, что кто-то придет и сделает результат. Не хватает квалифицированных тренеров не из-за того, что мы плохие или у нас проблемы с головой, и мы неучи, а из-за того, что у них нет возможности качественно учится, – сказал Жуковский  в эфире программы «Спорт кадр».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о том, что в свое время отказался войти в структуру «Минска», – Однажды клуб высшей лиги мне предложил работу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Денисов: «Если не брать очки на выездных сериях, то о плей-офф думать бесполезно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика