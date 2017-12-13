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Итоговое заседание исполкома АБФФ состоится 19 декабря
14.12.2017 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», итоговое заседание исполкома АБФФ, которое ранее было перенесено в связи с оспариванием «дела Веремко», состоится в ближайший вторник, 19 декабря.
Основные пункты повестки дня: подведение итогов завершившегося чемпионата Беларуси, а также утверждение номинаций и специальных призов для вручения на церемонии «Звездный мяч».
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По сведениям «Прессбола», итоговое заседание исполкома АБФФ, которое ранее было перенесено в связи с оспариванием «дела Веремко», состоится в ближайший вторник, 19...
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