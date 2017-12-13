﻿ Итоговое заседание исполкома АБФФ состоится 19 декабря. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоговое заседание исполкома АБФФ состоится 19 декабря

14.12.2017 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

По сведениям «Прессбола», итоговое заседание исполкома АБФФ, которое ранее было перенесено в связи с оспариванием «дела Веремко», состоится в ближайший вторник, 19 декабря.

Основные пункты повестки дня: подведение итогов завершившегося чемпионата Беларуси, а также утверждение номинаций и специальных призов для вручения на церемонии «Звездный мяч».

АБФФ: «В связи с оспариванием заинтересованными сторонами решения исполкома по «делу Веремко» перенесена церемония «Звездный мяч»

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сведениям «Прессбола», итоговое заседание исполкома АБФФ, которое ранее было перенесено в связи с оспариванием «дела Веремко», состоится в ближайший вторник, 19...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Разин о «деле Веремко»: «То, что происходит сейчас, – глупость. У меня нет никакого сомнения, что это делается по звонку из высокого кабинета»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика