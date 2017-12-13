Александр Разин о «деле Веремко»: «То, что происходит сейчас, – глупость. У меня нет никакого сомнения, что это делается по звонку из высокого кабинета»

Белорусский тренер Александр Разин поделился мнением о продолжении рассмотрения «дела Веремко», которое сдвинуло подведение итогов сезона.

– Честно признаюсь, перенос церемонии подведения итогов стал для меня неожиданностью. Морально с сезоном после завершения последнего тура я не попрощался, потому что впереди у БАТЭ был матч в Лондоне. Просто после поединка в Городее послал смс Анатолию Капскому с абсолютно искренними поздравлениями по поводу завоеванного чемпионства.

Я считаю, что борисовчане справедливо стали первыми. А то, что происходит сейчас, я воспринимаю как глупость. У меня нет никакого сомнения, что это делается по некоему звонку из высокого кабинета. Потому что если бы это было в ведении самой федерации, то ничего подобного бы не происходило. Апелляционный комитет принял решение. Все, дело закончено. А если итоги отменяются или хотят пересмотреть значит, поступил какой-то приказ.

– Болельщиков волнует один вопрос: могут ли пересмотреть решение апелляционного комитета и забрать у БАТЭ эти три очка?

– А зачем это все проводится, если не могут? Какой в этом смысл? Если переносятся итоги чемпионата – значит, они ставятся под сомнения. В противном случае бы поздравили всех, вручили медали, кубки и ушли на зимний отдых. Пока мы имеем то, что имеем, – считает Разин.

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