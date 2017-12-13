Шагойко о «деле Веремко»: «То, что сейчас происходит… Это вызывает просто смех»

Защитник «Ислочи» Александр Шагойко поделился мнением о переносе даты подведения итогов чемпионата «Звездный мяч».

– Я так понимаю, что все это из-за «дела Веремко». Этот инцидент вообще должны были давно разобрать. Да, не все там так очевидно, но все-таки виноват сам Веремко, а не БАТЭ. Поэтому не понимаю, почему это так отражается на подведении итогов сезона, на переносе церемонии «Звездный мяч». Решение апелляционного комитета есть, борисовчанам назначили наказание. После заключительного тура клуб признан чемпионом. Тем более команда доказала это на футбольном поле.

А то, что сейчас происходит… Это вызывает просто смех. В этом сезоне, как бы мягче сказать, некоторые решения федерацией принимались не совсем правильно, логики в них было мало.

– Как вы думаете, что это за «заинтересованные стороны», о которых говорят в сообщении на сайте АБФФ?

– Естественно, это больше идет со стороны «Динамо». Как мы помним, после окончания чемпионата по этому поводу много говорил только столичный клуб. «Шахтер» или другие команды молчали. Мы слышали мнение лишь «Динамо».

– Чем может завершиться разбирательство и вручат ли в принципе в этом году чемпионский кубок?

– Награждение, конечно, будет. Нет смысла затягивать. Ситуация приобретает оттенок некомпетентности. Это интересно больше отдельно взятым сторонам, личностям и командам, которые таким образом зарабатывают. Мое же мнение, что нужно всеоставить без изменений. БАТЭ – чемпион, он это доказал в играх, – уверен Шагойко.