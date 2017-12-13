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Моуринью о чемпионской гонке: «Если бы все было ясно, я бы уже уехал в отпуск в Бразилию или Лос-Анджелес»

14.12.2017 11:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о победе над «Борнмутом» (1:0).

«Доволен, что мы набрали 3 очка, матч получился сложным. У соперника было на один день отдыха больше, они выглядели свежее нас физически и психологически, потому что в прошлом туре у нас было сложное дерби.

У нас были моменты, чтобы забить больше. Марсьяль упустил неплохой шанс, Рэшфорд мог забить. Но в последние 15 минут соперник поджал нас.

Мы ощущали усталость после дерби, но не более того. Мы уступили в важном матче, такой результат не очень помогал быстрому восстановлению игроков. «Борнмут» – сильная команда. Если бы мы забили второй гол, то концовка встречи прошла бы спокойнее.

Я не буду говорить, является ли Шоу для меня первым выбором или нет, он один из кандидатов на место в основе. Он восстановился после сложной травмы, ему нужно время в официальных играх, чтобы вернуться на былой уровень. Он получает это время. Сегодня Шоу почувствовал судороги, и мы заменили его. Мне понравилось, как стадион провожал футболиста, это помогает игрокам.

Завершена ли чемпионская гонка? Я уже говорил, что нам надо идти матч за матчем. Стараться побеждать в каждом из них. Впереди сложная игра с «Вест Бромвичем».

Чемпион определяется в мае. Если бы все было ясно, я бы уже уехал в отпуск в Бразилию или Лос-Анджелес», – сказал Моуринью.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о победе над «Борнмутом» (1:0).

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