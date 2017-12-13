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Станкович в Доме футбола примет участие в конференции, посвященной развитию детско-юношеского футбола
14.12.2017 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
В пятницу, в 12.00 в конференц-зале Дома футбола состоится пресс-конференция посвященная вопросам развития детско-юношеского футбола.
В качестве спикеров перед журналистами выступят: технический директор АБФФ и главный тренер юношеской сборной Беларуси U-18 Кирилл Альшевский, кураторы проекта Академии футбола АБФФ от УЕФА Жан Франсуа Домерг и Деян Станкович, а также заместитель технического директора АБФФ Виктор Гончаренко.
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Станкович в Доме футбола примет участие в конференции, посвященной развитию детско-юношеского футбола
В пятницу, в 12.00 в конференц-зале Дома футбола состоится пресс-конференция посвященная вопросам развития детско-юношеского футбола.
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