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Когалев из-за простуды пропустит матчи с Казахстаном

14.12.2017 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Александр Когалев из-за простуды не сыграет в товарищеских матчах против Казахстана. 

Напомним, 15 декабря сборная Беларуси сыграет против Казахстана в Молодечно, а на следующий день примет казахов Минске на «Чижовка-Арене».

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий минского «Динамо» Александр Когалев из-за простуды не сыграет в товарищеских матчах против Казахстана.

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