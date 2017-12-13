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Когалев из-за простуды пропустит матчи с Казахстаном
14.12.2017 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Александр Когалев из-за простуды не сыграет в товарищеских матчах против Казахстана.
Напомним, 15 декабря сборная Беларуси сыграет против Казахстана в Молодечно, а на следующий день примет казахов Минске на «Чижовка-Арене».
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Нападающий минского «Динамо» Александр Когалев из-за простуды не сыграет в товарищеских матчах против Казахстана.
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