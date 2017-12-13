Карпин может возглавить павлодарский «Иртыш»

Президент павлодарского «Иртыша» Расул Уразгулов подтвердил, что казахстанский клуб хочет пригласить Валерия Карпина на пост главного тренера.

– Какой срок контракта вы предлагаете Валерию Карпину?

– Пока об этом говорить преждевременно. У нас есть ряд кандидатов, среди которых Валерий Карпин. Обсудим все, примем решение и объявим.

– Карпин сейчас в Павлодаре?

– Возможно.

– То есть вы с ним пока не встречались?

– Нет, не встречался, – сказал Улазгуров.

Напомним, ранее сообщалось , что Карпин может продолжить карьеру в брестском «Динамо».