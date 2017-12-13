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Карпин может возглавить павлодарский «Иртыш»
14.12.2017 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент павлодарского «Иртыша» Расул Уразгулов подтвердил, что казахстанский клуб хочет пригласить Валерия Карпина на пост главного тренера.
– Какой срок контракта вы предлагаете Валерию Карпину?
– Пока об этом говорить преждевременно. У нас есть ряд кандидатов, среди которых Валерий Карпин. Обсудим все, примем решение и объявим.
– Карпин сейчас в Павлодаре?
– Возможно.
– То есть вы с ним пока не встречались?
– Нет, не встречался, – сказал Улазгуров.
Напомним, ранее
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Президент павлодарского «Иртыша» Расул Уразгулов подтвердил, что казахстанский клуб хочет пригласить Валерия Карпина на пост главного тренера.
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