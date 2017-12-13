Путин о допинговом скандале, Родченкове и американских спецслужбах

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин высказался о допинговом скандале, который затронул российских спортсменов, в ходе Большой пресс-конференции.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских игр в Пхенчхане, при этом разрешив тем спортсменам, которые не были уличены в употреблении допинга, выступать под нейтральным флагом.

"Для нас очевидным является то обстоятельство, что скандал раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря", — сказал Путин, отметив, что речь идет про президентские выборы-2018.

Он добавил, что отчасти Россия сама виновата в том, что были выявлены реальные случаи использования допинга российскими спортсменами. Однако, как подчеркнул Путин, в других странах также есть "нечистые" спортсмены, но вокруг них не создается политизированный ажиотаж.

Родченков и спецслужбы

Коснувшись зарубежной деятельности экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, президент РФ отметил, что тот на протяжении нескольких лет возил в Россию допинг из США и Канады.

"Он ведь всю эту гадость таскал из Северной Америки — из США и Канады. Как его пропускали через таможню при таком жестком контроле? Он же годами все это делал", — задался вопросом Путин.

Он выразил уверенность в том, что Родченков работает под контролем американских спецслужб.

"Он находится под контролем и защитой ФБР. Для нас это не плюс, для нас это минус. Это значит, что он работает под контролем американских спецслужб. Что они там с ним делают? Какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно?" – сказал президент РФ.

Россия поможет своим спортсменам

Путин вместе с тем ответил, что Россия поможет своим спортсменам отстаивать свои права в международных судах.

"Мы вынуждены будем там, в гражданских судах, помогать нашим спортсменам отстаивать свои честь и достоинство", — сказал Путин.

Он сказал, что Россия по-прежнему будет конструктивно выстраивать свои отношения с Международной антидопинговой организацией и МОК и устранять существующие проблемы.