«Прессбол»: Кононов может стать главным тренером «Астаны»

Белорусский тренер Олег Кононов может возглавить «Астану». Напомним, ранее специалист работал в «Ахмате».

В минувшем сезоне «Астана» стала чемпионом Казахстана и вышла в 1/16 финала Лиги Европы, однако руководство клуба решило расстаться с болгарским тренером Станимиром Стойловым.

Отметим, что в «Астане» выступают белорусский защитник Игорь Шитов и полузащитник Иван Маевский.