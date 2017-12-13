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«Прессбол»: Кононов может стать главным тренером «Астаны»
14.12.2017 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер Олег Кононов может возглавить «Астану». Напомним, ранее специалист работал в «Ахмате».
В минувшем сезоне «Астана» стала чемпионом Казахстана и вышла в 1/16 финала Лиги Европы, однако руководство клуба решило расстаться с болгарским тренером Станимиром Стойловым.
Отметим, что в «Астане» выступают белорусский защитник Игорь Шитов и полузащитник Иван Маевский.
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Белорусский тренер Олег Кононов может возглавить «Астану».
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