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300 действующих российских спортсменов подозреваются в употреблении допинга

14.12.2017 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправила в международные спортивные федерации имена 300 действующих российских спортсменов, подозревающихся в употреблении допинга.

Эту информацию WADA получило из базы данных московской антидопинговой лаборатории. Предполагается, что положительные пробы этих 300 спортсменов из зимних и летних видов спорта, сданные с 2012 по 2015 годы, были отмечены как «отрицательные».

Часть подозреваемых атлетов может выступить в Пхенчхане-2018.

Дела спортсменов их списка будут рассматривать международные спортивные федерации.

 
 
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправила в международные спортивные федерации имена 300 действующих российских спортсменов, подозревающихся в...

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