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Евенко заработал 29 минут штрафа в матче с «Сан Диего», за 7 игр сезона — 52
14.12.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче АХЛ «Стоктон» на своем льду уступил «Сан-Диего Гуллз» — 3:5.
Белорусский защитник хозяев Олег Евенко завершил встречу с показателем полезности «+1». Отметим, что Евенко заработал 29 минут штрафа за матч.
В нынешнем сезоне защитник провел 7 игр, в которых суммарно набрал 52 минуты штрафного времени.
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В очередном матче АХЛ «Стоктон» на своем льду уступил «Сан-Диего Гуллз» — 3:5.
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