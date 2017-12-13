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Евенко заработал 29 минут штрафа в матче с «Сан Диего», за 7 игр сезона — 52

14.12.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче АХЛ «Стоктон» на своем льду уступил «Сан-Диего Гуллз» — 3:5. 

Белорусский защитник хозяев Олег Евенко завершил встречу с показателем полезности «+1». Отметим, что Евенко заработал 29 минут штрафа за матч.

В нынешнем сезоне защитник провел 7 игр, в которых суммарно набрал 52 минуты штрафного времени. 

 
 
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В очередном матче АХЛ «Стоктон» на своем льду уступил «Сан-Диего Гуллз» — 3:5.

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