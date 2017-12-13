Скардино не выступит в спринте на этапе КМ в Анси

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Белорусская биатлонистка Надежда Скардино не сможет выступить в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, сообщает корреспондент Sputnik.

В четверг в Анси (Франция) стартует третий этап Кубка мира по биатлону, программу соревнований открывает женская спринтерская гонка. Ранее тренерский штаб огласил состав на гонку: Надежда Писарева (3-й стартовый номер), Надежда Скардино (36), Ирина Кривко (40) и Динара Алимбекова (74).

За несколько минут до старта тренер женской команды Альфред Эдер в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал, что Скардино не сможет принять участие в гонке из-за проблем со здоровьем. По словам специалиста, спортсменка простудилась в понедельник. "Заболела. Горло, нос. Надеялись до последнего. Заменить никем не смогли", — пояснил Эдер.

Таким образом, сегодня выступят Писарева, Кривко и Алимбекова, которая заменила Дарью Домрачеву. Напомним, трехкратная олимпийская чемпионка решила пропустить французский этап и провести тренировочный сбор в Италии.