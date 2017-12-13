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Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Кристиансен одержал победу, Бочарников — 11-й, Чепелин — 14-й

14.12.2017 14:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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14 декабря в Обертиллиахе на третьем эатпе Кубка IBU прошла мужская индивидаульная гонка. Белорус Сергей Бочарников занял 11-е место, Владимир Чепелин — 14-й. 

Кубок IBU

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 48.39,0 (0+0+0+0)
2. Михаэль Реш (Бельгия) – 1.07,1 (0+0+0+1)
3. Владимир Семаков (Украина) – 1.33,5 (0+0+0+0)
4. Аслак Ненсетер (Норвегия) – 1.35,9 (0+0+0+1)
5. Ондржей Гошек (Чехия) – 1.40,3 (0+0+0+1)
6. Роман Реес (Германия) – 1.44,8 (1+1+0+0)
7. Петер Брюннер (Австрия) – 1.47,4 (0+0+1+0)
11. Сергей Бочарников (Беларусь) – +2.25,8 (1+2+0+0) 
14. Владимир Чепелин (Беларусь) –  +3.00,2 (1+1+0+1) 
55. Виктор Кривко (Беларусь) – +6.00,9 (0+0+0+2) 
70. Александр Дорожко (Беларусь) – +7.32,8 (1+3+2+1) 
71. Максим Воробей (Беларусь) – +7.33,7 (1+2+1+3) 

 
 
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14 декабря в Обертиллиахе на третьем эатпе Кубка IBU прошла мужская индивидаульная гонка.

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