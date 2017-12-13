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Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Кристиансен одержал победу, Бочарников — 11-й, Чепелин — 14-й
14.12.2017 14:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
14 декабря в Обертиллиахе на третьем эатпе Кубка IBU прошла мужская индивидаульная гонка. Белорус Сергей Бочарников занял 11-е место, Владимир Чепелин — 14-й.
Кубок IBU
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 48.39,0 (0+0+0+0)
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14 декабря в Обертиллиахе на третьем эатпе Кубка IBU прошла мужская индивидаульная гонка.
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