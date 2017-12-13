|
Словачка Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Анси
14.12.2017 17:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, сообщает Sputnik.
В четверг в Анси (Франция) женским спринтом (7,5 км с 2 огневыми рубежами) стартовал очередной этап КМ. Победу праздновала представительница Словакии Анастасия Кузьмина – она преодолела дистанцию за 20 минут 59,6 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй к финишу пришла немка Лаура Дальмайер, проигравшая лидеру 33,9 секунды и закрывшая также все мишени.Украинка Вита Семеренко заняла третье место, она также была точна на всех огневых рубежах, но проиграла 41,4 секунды.
Планировалось, что на старт в составе белорусской команды выйдут четыре спортсменки: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Надежда Писарева. Однако
Завтра состоится мужская спринтерская гонка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Надежда Скардино из-за проблем со здоровьем не смогла принять участие в гонке, она также пропустит весь этап КМ.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии