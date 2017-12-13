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Словачка Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Анси

14.12.2017 17:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, сообщает Sputnik.

В четверг в Анси (Франция) женским спринтом (7,5 км с 2 огневыми рубежами) стартовал очередной этап КМ. Победу праздновала представительница Словакии Анастасия Кузьмина – она преодолела дистанцию за 20 минут 59,6 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй к финишу пришла немка Лаура Дальмайер, проигравшая лидеру 33,9 секунды и закрывшая также все мишени.Украинка Вита Семеренко заняла третье место, она также была точна на всех огневых рубежах, но проиграла 41,4 секунды.

Планировалось, что на старт в составе белорусской команды выйдут четыре спортсменки: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Надежда Писарева. Однако из-за проблем со здоровьем Скардино не смогла принять участие в гонке, она также будет вынуждена пропустить весь этап. Кривко стала лучшей в составе своей команды, заняв 13-е место (+1 минута26 секунд, 0 промахов). Алимбекова пришла к финишу с 33-м результатом (+ 2 минуты 4,4 секунды, 0), а Писарева — с 36-м (+2 минуты 12,3 секунды, 1).      

Завтра состоится мужская спринтерская гонка. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска Надежда Скардино из-за проблем со здоровьем не смогла принять участие в гонке, она также пропустит весь этап КМ.

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