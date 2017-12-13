Белорусский букмекер выплатит деньги тем, кто ставил на гол «Ливерпуля», хотя мяч был забит рукой

В состоявшемся 13 декабря матче «Ливерпуль» – «Вест Бромвич» произошел досадный для «Ливерпуля» момент: Доминик Соланке поразил ворота «Вест Бромвича» за восемь минут до истечения основного времени матча. Однако, мяч отскочил от груди форварда и угодил ему в руку, и судья поединка Пол Тирни отменил взятие ворот после совета от своего помощника. Матч окончился с нулевым счетом.

Букмекерская компания Maxline в рамках своей акции «Макслайн заплатит» снова перерассчитает проигрышные ставки своих клиентов как выигрыш.

Букмекер сделал выигрышными ставки тех, кто ставил на победу «Ливерпуля», победу «Ливерпуля» с любой форой и на общий тотал матча больше 0.5 и выше, при этом, все другие ставки клиентов компании останутся в силе.

«Конечно, по общему правилу подобные голы не засчитываются, однако совсем скоро Новый Год и мы решили порадовать наших клиентов. Чудеса должны случаться, поэтому гол рукой – тоже гол!:)», – отметили в букмекерской компании.

Для перерасчета указанных исходов в этом матче клиентам компании необходимо прислать на bonus@maxline.by номер своего счета с пометкой «Макслайн заплатит».