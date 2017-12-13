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Александр Алексеев: «Позиция вратаря на данный момент наиболее уязвима в сборной Беларуси»
14.12.2017 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор «Шахтера» Александр Алексеев поделился мнением о вратарской позиции в сборной Беларуси.
«Хорошо, что есть кандидаты среди вратарей, способные побороться за место в рамке национальной сборной. Их не так много, поэтому, думаю, вскоре тренерам предстоит определиться, на кого можно рассчитывать. На данный момент это наиболее проблемная позиция в команде.
Да, знаю, многие считают, что Виталий Трус подходит на роль первого номера сборной. Я бы так однозначно не судил, поскольку одно дело – играть в чемпионате Беларуси, совсем другое – защищать честь страны на мировом первенстве. Сейчас сложно однозначно сказать, кто является первым номером.
Повторюсь, что позиция вратаря на данный момент наиболее уязвима в команде. Но это не значит, что на голкиперская проблема единственная. Вопрос в том, когда все остальные выйдут наружу.
Может быть, они будут не так видны в поединках с равными нам по уровню командами, однако проявятся в матчах с более грозными соперниками. Например, канадцами», – цитирует Алексеева Belarushockey.com cо ссылкой на «Спортивную панораму».
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Спортивный директор «Шахтера» Александр Алексеев поделился мнением о вратарской позиции в сборной Беларуси.
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