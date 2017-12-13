Александр Алексеев: «Позиция вратаря на данный момент наиболее уязвима в сборной Беларуси»

Спортивный директор «Шахтера» Александр Алексеев поделился мнением о вратарской позиции в сборной Беларуси.

«Хорошо, что есть кандидаты среди вратарей, способные побороться за место в рамке национальной сборной. Их не так много, поэтому, думаю, вскоре тренерам предстоит определиться, на кого можно рассчитывать. На данный момент это наиболее проблемная позиция в команде.

Да, знаю, многие считают, что Виталий Трус подходит на роль первого номера сборной. Я бы так однозначно не судил, поскольку одно дело – играть в чемпионате Беларуси, совсем другое – защищать честь страны на мировом первенстве. Сейчас сложно однозначно сказать, кто является первым номером.

Повторюсь, что позиция вратаря на данный момент наиболее уязвима в команде. Но это не значит, что на голкиперская проблема единственная. Вопрос в том, когда все остальные выйдут наружу.

Может быть, они будут не так видны в поединках с равными нам по уровню командами, однако проявятся в матчах с более грозными соперниками. Например, канадцами», – цитирует Алексеева Belarushockey.com cо ссылкой на «Спортивную панораму».

Виталий Трус: «Есть порядка семи вратарей, которые в равной степени способны завоевать статус первого в сборной»