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Дмитрий Буровцев: «Мы настроены выйти в плей-офф МЧМ»
14.12.2017 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник молодежной сборной Беларуси Дмитрий Буровцев заявил, что команда намерена выйти в плей-офф МЧМ.
— ЧМ мы начинаем с дуэли со шведами. Хорошо или плохо стартовать поединком с одними из сильнейших?
— Даже не знаю… Нам в любом случае надо будет играть с сильными соперниками, разделять их не стоит. На всех оппонентов смотрим одинаково. А чтобы вкатиться в турнир, в соревновательный ритм, надеюсь, нам помогут «товарняки».
— Белорусы на чемпионате мира фаворитами не считаются. Это может стать для нас плюсом?
— Возможно. Раскроемся, будем играть свободно, в свою силу. Излишнего давления нет сейчас, думаю, не будет и потом. Тем не менее есть определенные задачи. Мы настроены выйти в плей-офф.
— Не завышена ли планка?
— Нисколько. Да, в прошлом году мы боролись за место в элите, но всегда нужно мыслить максимально и идти к высоким целям.
— На чем основаны такие планы?
— У нас хорошая команда, грамотный тренерский штаб. Плюс добавятся хоккеисты, которые выступают за океаном. Состав соберется неплохой.
— Сборная ставит цель выйти в плей-офф. А чего ждать в первую очередь болельщикам?
— Могу пообещать, что мы будем биться за свою страну, отдаваться игре. Это даже не обсуждается. Едем в США, чтобы представлять Беларусь. Поэтому не сомневайтесь, что выложимся максимально, – сказал Буровцев.
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Защитник молодежной сборной Беларуси Дмитрий Буровцев заявил, что команда намерена выйти в плей-офф МЧМ.
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