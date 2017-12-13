Дмитрий Буровцев: «Мы настроены выйти в плей-офф МЧМ»

Защитник молодежной сборной Беларуси Дмитрий Буровцев заявил, что команда намерена выйти в плей-офф МЧМ.

— ЧМ мы начинаем с дуэли со шведами. Хорошо или плохо стартовать поединком с одними из сильнейших?

— Даже не знаю… Нам в любом случае надо будет играть с сильными соперниками, разделять их не стоит. На всех оппонентов смотрим одинаково. А чтобы вкатиться в турнир, в соревновательный ритм, надеюсь, нам помогут «товарняки».

— Белорусы на чемпионате мира фаворитами не считаются. Это может стать для нас плюсом?

— Возможно. Раскроемся, будем играть свободно, в свою силу. Излишнего давления нет сейчас, думаю, не будет и потом. Тем не менее есть определенные задачи. Мы настроены выйти в плей-офф.

— Не завышена ли планка?

— Нисколько. Да, в прошлом году мы боролись за место в элите, но всегда нужно мыслить максимально и идти к высоким целям.

— На чем основаны такие планы?

— У нас хорошая команда, грамотный тренерский штаб. Плюс добавятся хоккеисты, которые выступают за океаном. Состав соберется неплохой.

— Сборная ставит цель выйти в плей-офф. А чего ждать в первую очередь болельщикам?

— Могу пообещать, что мы будем биться за свою страну, отдаваться игре. Это даже не обсуждается. Едем в США, чтобы представлять Беларусь. Поэтому не сомневайтесь, что выложимся максимально, – сказал Буровцев.

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