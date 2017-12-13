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ФИФА получила от WADA данные о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории
14.12.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФИФА сообщила о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) новых данных о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории, которой до увольнения и бегства в США руководил Григорий Родченков.
«Мы можем подтвердить, что ФИФА и другие международные федерации сегодня встретились с WADA и получили новые данные из московской лаборатории.
ФИФА ожидает дополнительной информации от WADA в ближайшие месяцы. ФИФА продолжит свои расследования в тесном сотрудничестве с WADA по всем возможным направлениям.
Если будет достаточно доказательств нарушений антидопинговых правил каким-либо спортсменом, ФИФА применит к нему соответствующие санкции», – сообщили в пресс-службе организации.
Ранее сообщалось, что как минимум 34 футболиста, включая весь состав сборной России, выступавшей на ЧМ-2014, могли приобрести выгоду от сокрытия данных о применении допинга в российском футболе.
Имена 34 игроков были переданы ФИФА более года назад. Было начато расследование, но все пробы дали отрицательный результат. В 2018 году будет проведен дополнительный анализ проб, в том числе на предмет попыток вскрытия и подмены проб.
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ФИФА сообщила о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) новых данных о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории,...
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