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Из квартиры Эмери украли вещей на 20 тысяч евро, документы, трансферные планы «ПСЖ» и футболки Неймара

14.12.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня ночью неизвестные ограбили квартиру главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери.

Из апартаментов на седьмом этаже были похищены часы Rolex (7 тысяч евро), браслет и две сумки Chanel, принадлежащие жене испанского тренера. Ущерб оценивается в 20 тысяч евро.

Кроме того, преступники забрали документы, касающиеся зарплаты и бонусов Эмери в парижском клубе и трансферных планов клуба. Пропали также футболки форварда Неймара.

Полиция начала расследование и изучает видеозаписи. Эмери вчера вечером был на выездном матче Кубка французской лиги со «Стрсбуром» (4:2).

 
 
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Сегодня ночью неизвестные ограбили квартиру главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери.

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