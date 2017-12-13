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Из квартиры Эмери украли вещей на 20 тысяч евро, документы, трансферные планы «ПСЖ» и футболки Неймара
14.12.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня ночью неизвестные ограбили квартиру главного тренера
Из апартаментов на седьмом этаже были похищены часы Rolex (7 тысяч евро), браслет и две сумки Chanel, принадлежащие жене испанского тренера. Ущерб оценивается в 20 тысяч евро.
Кроме того, преступники забрали документы, касающиеся зарплаты и бонусов Эмери в парижском клубе и трансферных планов клуба. Пропали также футболки форварда
Полиция начала расследование и изучает видеозаписи. Эмери вчера вечером был на выездном матче Кубка французской лиги со «Стрсбуром» (4:2).
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Из квартиры Эмери украли вещей на 20 тысяч евро, документы, трансферные планы «ПСЖ» и футболки Неймара
Сегодня ночью неизвестные ограбили квартиру главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери.
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