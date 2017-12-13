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Белорусские пловцы заняли второе место в комбинированной смешанной эстафете на ЧЕ в Дании

14.12.2017 21:11 — Новости Спорта | БелТА  
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Белорусские пловцы заняли второе место в комбинированной смешанной эстафете на ЧЕ в Дании
Илья Шиманович. Фото Белорусской федерации плавания

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы заняли второе место в комбинированной смешанной эстафете на чемпионате Европы в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский квартет Павла Санковича, Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Юлии Хитрой показал результат 1 мин. 37,74 сек. Победили пловцы из Нидерландов - 1 мин. 37,71 сек.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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