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Белорусские пловцы заняли второе место в комбинированной смешанной эстафете на ЧЕ в Дании
14.12.2017 21:11 — Новости Спорта | БелТА
Илья Шиманович. Фото Белорусской федерации плавания
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы заняли второе место в комбинированной смешанной эстафете на чемпионате Европы в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский квартет Павла Санковича, Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Юлии Хитрой показал результат 1 мин. 37,74 сек. Победили пловцы из Нидерландов - 1 мин. 37,71 сек.
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