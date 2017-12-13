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Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Хойниш победила, Юркевич – 13-я
14.12.2017 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Обертиллиахе на третьем эатпе Кубка IBU прошла женская индивидаульная гонка. Победу одержала Польская биатлонистка Моника Хойниш.
Кубок IBU
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Женщины
Индивидуальная гонка
1. Моника Хойниш (Польша) – 43.04,5 (0+0+0+0)
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В Обертиллиахе на третьем эатпе Кубка IBU прошла женская индивидаульная гонка.
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