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Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Хойниш победила, Юркевич – 13-я

14.12.2017 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Обертиллиахе на третьем эатпе Кубка IBU прошла женская индивидаульная гонка. Победу одержала Польская биатлонистка Моника Хойниш.

Кубок IBU

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Моника Хойниш (Польша) – 43.04,5 (0+0+0+0)
2. Каролин Хорхлер (Германия) – 1.14,2 (1+0+0+0)
3. Элиза Гаспарин (Швейцария) – 1/38?0 (0+0+0+1)
4. Элизабет Хогберг (Швеция) – 2.02,8 (0+2+0+0)
5. Анастасия Загоруйко (Россия) – 2.04,7 (0+0+1+0)
6. Кристин Майер (Германия) – 2.18,1 (0+0+0+0)...
13. Дарья Юркевич (Беларусь) – 2.54,3 (0+0+0+1)...
49. Анна Сола (Беларусь) – 7.21,5 (1+1+0+1)...
52. Анастасия Ануфриева (Беларусь) – 7.35,2 (1+1+0+1)...
77. Кристина Ильченко (Беларусь) – 10.54,3 (2+3+2+2)

 

 
 
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В Обертиллиахе на третьем эатпе Кубка IBU прошла женская индивидаульная гонка.

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