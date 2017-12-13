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ЧЕ-2017 на короткой воде. Сборная Беларуси завоевала серебро в смешанной комплексной эстафете 4х50 метров
14.12.2017 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Копенгагене проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.
ЧЕ-2017 на короткой воде
Копенгаген, Дания
Смешанная комбинированная эстафета 4х50 метров
1. Голландия – 1.37,71
2. Беларусь (Павел Санкович, Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай и Юлия Хитрая) – 1.37,74
3. Франция – 1.37,75
Женщины
Баттерфляй, 50 м
1. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 24,78
Отметим, что Шкурдай в январе 2018 года исполнится 15 лет.
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ЧЕ-2017 на короткой воде. Сборная Беларуси завоевала серебро в смешанной комплексной эстафете 4х50 метров
В Копенгагене проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.
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