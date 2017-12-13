ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧЕ-2017 на короткой воде. Сборная Беларуси завоевала серебро в смешанной комплексной эстафете 4х50 метров

14.12.2017 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В Копенгагене проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.

ЧЕ-2017 на короткой воде

Копенгаген, Дания

Смешанная комбинированная эстафета 4х50 метров

1. Голландия – 1.37,71

2. Беларусь (Павел Санкович, Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай и Юлия Хитрая) – 1.37,74

3. Франция – 1.37,75

Женщины

Баттерфляй, 50 м

1. Раноми Кромовидьойо (Голландия) – 24,78
2. Эмели Бекманн (Дания) – 25,16
3. Маайке Де Ваард (Голландия) – 25,46…
7. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 25,63

Отметим, что Шкурдай в январе 2018 года исполнится 15 лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Копенгагене проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Бостона», «Вегас» принимает «Питтсбург»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика