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Скардино не выступит на этапе Кубка мира в Анси из-за болезни
14.12.2017 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Надежда Скардино пропустит третий этап Кубка мира из-за болезни.
«Заболела. Горло, нос. Надеялись до последнего. Заменить никем не смогли, — рассказал тренер женской сборной Беларуси Альфред Эдер.
Ранее состоялась женская спринтерская гонка, победу в которой одержала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина.
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Белорусская биатлонистка Надежда Скардино пропустит третий этап Кубка мира из-за болезни.
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