|
Олег Дулуб: «Глеб в «Черноморце» был бы классным маркетинговым ходом, на таких людей ходят стадионы»
14.12.2017 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб рассказал, почему не удалось пригласить белорусского полузащитника Александра Глеба.
— Что мог дать «Черноморцу» Александр Глеб?
— Харизму. Плюс это был бы классный маркетинговый ход. Игрок-легенда — на таких ходят стадионы.
— Если они выходят на поле.
— У нас играл бы в основе.
— На чистых мячах?
— А мы поставили бы под ним двоих, которые отбирают. У Глеба уникальные лидерские качества. Мало у кого есть такие. Сейчас что-то похожее начал проявлять Ковалец.
— В итоге Александра не устроили финансовые условия?
— О переходе не договорились на уровне руководства. А у самого Глеба требования были минимальные. Позвонил его агент: сказал, что Саша хочет поработать. У меня в свое время играл его брат Вячеслав, да и сам Александр как-то поддерживал форму. Видел тренировочный процесс. Может быть, что-то понравилось, — сказал Дулуб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Дулуб: «Глеб в «Черноморце» был бы классным маркетинговым ходом, на таких людей ходят стадионы»
Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб рассказал, почему не удалось пригласить белорусского полузащитника Александра Глеба.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии