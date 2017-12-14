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Олег Дулуб: «Глеб в «Черноморце» был бы классным маркетинговым ходом, на таких людей ходят стадионы»

14.12.2017 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб рассказал, почему не удалось пригласить белорусского полузащитника Александра Глеба.

— Что мог дать «Черноморцу» Александр Глеб?

— Харизму. Плюс это был бы классный маркетинговый ход. Игрок-легенда — на таких ходят стадионы.

— Если они выходят на поле.

— У нас играл бы в основе.

— На чистых мячах?

— А мы поставили бы под ним двоих, которые отбирают. У Глеба уникальные лидерские качества. Мало у кого есть такие. Сейчас что-то похожее начал проявлять Ковалец.

— В итоге Александра не устроили финансовые условия?

— О переходе не договорились на уровне руководства. А у самого Глеба требования были минимальные. Позвонил его агент: сказал, что Саша хочет поработать. У меня в свое время играл его брат Вячеслав, да и сам Александр как-то поддерживал форму. Видел тренировочный процесс. Может быть, что-то понравилось, — сказал Дулуб.

 

 
 
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Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб рассказал, почему не удалось пригласить белорусского полузащитника Александра Глеба.

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