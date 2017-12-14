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НБА. «Бруклин» – «Нью-Йорк», «Кливленд» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

14.12.2017 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. В Бруклине состоится дерби между «Никс» и «Нетс».

«Кливленд» ЛеБрона Джеймса дома сыграет с «Лейкерс», которые называются среди претендентов на звездного форварда в межсезонье-2018.

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Нью-Йорк 104:111 (26:32, 24:31, 32:24, 22:24)
Дата проведения
15 декабря, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Атланта – Детройт 91:105 (31:30, 15:29, 18:26, 27:20)
Дата проведения
15 декабря, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика

Кливленд – Лейкерс 102:98 (4 четверть)
Дата проведения
15 декабря, 04.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

Миннесота – Сакраменто 110:91 (4 четверть)
Дата проведения
15 декабря, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Даллас
Дата проведения
15 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

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