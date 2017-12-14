Украинцы выступили против бойкота этапа КМ в Тюмени

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Украинские биатлонисты выступили против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени, сообщает телеканал "UA:Перший" со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимира Брынзака.



© Sputnik/ Мария Плотникова Канадцы бойкотируют этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Заключительный этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года. В рамках этапа будут подведены итоги сезона, названы победители общего зачета, которым вручат главные трофеи.

"Как все будут, так и мы будем. Это Кубок мира — официальные соревнования, где есть зачет, есть очки, которые нужны каждой команде, чтобы иметь квоту на следующий год", — заявил Брынзак.

Он подчеркнул, что не хотел бы делать из этого "какую-то политику".

Накануне СМИ сообщили, что Федерация биатлона Канады намерена бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Канадская биатлонистка Джулия Рэнсон, в частности, заявила, что переживает за сохранность ее допинг-проб, сданных во время этапа КМ. По мнению биатлонистки, порча проб нанесет непоправимый вред репутации канадской команды.

Тем временем глава Федерации биатлона Норвегии Эрленд Слоквик заявил, что не считает правильным, что Россия проводит гонки в текущем сезоне.