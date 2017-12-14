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Льюис будет консультировать "молодежку" Беларуси на ЧМ в США

14.12.2017 22:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Главный тренер национальной сборной Беларуси Дэйв Льюис будет консультировать молодежную команду (U20) на будущем Чемпионате мира в элитном дивизионе в США, сообщает БелТА.

Льюис будет консультировать "молодежку" Беларуси на ЧМ в США
© Фото: ФХРБ
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В пятницу, 15 декабря, белорусская молодежка завершит тренировочный сбор в Минске, затем отправится в Пенсильванию, где команда проведет три спарринга: 18 декабря с молодежной сборной "Баффало", 20 декабря с командой США (U-20) и 21 декабря со сверстниками из Словакии.

25 декабря тренерский штаб во главе с Юрием Файковым огласит окончательный состав на ЧМ, а 26 декабря команда переберется в Баффало. В этот же день белорусы, выступающие в группе В, сыграют со шведам. 27 декабря, в день матча против Швейцарии, к команде присоединится Льюис. Затем "молодежка" Беларуси встретится с Россией (29 декабря) и Чехией (30 декабря).

В группу А вошли команды США, Канады, Дании, Словакии и Финляндии. Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал мирового первенства, а сборные, занявшие пятые места в группах, сыграют в серии за право остаться в сильнейшем дивизионе.

 
Теги: Минск
 
 
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