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Белорусские пловцы выиграли серебро ЧЕ в смешанной комплексной эстафете

14.12.2017 22:00 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Беларусь заняла второе место в комбинированной смешанной эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (бассейн 25 метров), который в эти дни проходит в Копенгагене (Дания), сообщает Sputnik.

Финальный заплыв в смешанной комплексной эстафете (4х50) состоялся в четверг. Белорусский квартет в составе Павла Санковича, Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Юлии Хитрой показал второй результат – 1 минута 37,74 секунды.

Золото досталось пловцам из Нидерландов (1 минута 37,71 секунды). К слову, голландцы установили новый рекорд Европы. Третьими к финишу пришли французы (1 минута 37,75 секунды).

Россияне в финал не смогли пробиться, заняв десятое место в квалификации. 

Для сборной Беларуси серебряная награда стала первой на континентальном первенстве, которое завершится 17 декабря. Соревнования пропускает лидер сборной Александра Герасименя — она ведет подготовку к летнему сезону.

 
Теги: Минск
 
 
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Это первая награда белорусских спортсменов на ЧЕ-2017 в Копенгагене, который продлится до 17 декабря.

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