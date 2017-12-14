«ПСЖ» контактировал с Виллаш-Боашем. Он может сменить Эмери

«ПСЖ» контактировал с тренером Андре Виллаш-Боашем.

40-летний португалец сейчас не связан контрактом с каким-либо клубом. Его последней командой был «Шанхай Теллэйс».

«ПСЖ» рассматривает Виллаш-Боаша как потенциального сменщика Унаи Эмери, сейчас занимающего пост главного тренера во французском клубе. Спортивный директор Антеру Энрике попросил держать его в курсе планов Боаша.

Отмечается, что Виллаш-Боаш намерен вернуться к работе в одной из ведущих европейских лиг. Ранее он возглавлял «Челси» и «Тоттенхэм». У Антеру Энрике и Виллаш-Боаша есть опыт совместной работы в «Порту». Они знакомы столь близко, что даже устраивали совместные поездки в отпуск со своими семьями.

В январе время Виллаш-Боаш планирует принять участие в ралли-рейде «Дакар» в зачете внедорожников.