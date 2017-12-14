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Владимир Бушма: «Не хочу во всем винить Зуба, но, думаю, смена тренера тоже повлияла на итоговое место «Шахтера»

15.12.2017 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-голкипер «Шахтера» Владимир Бушма в интервью корреспонденту «ПБ» Владимиру Пирогу поделился соображениями о причинах неудачного финиша чемпионата Беларуси для солигорского клуба.

- В июле игроки «Шахтера» не просили за Кубарева?

– Мы обсуждали такую возможность. Не знаю, простит ли меня Кубарев, но отвечу: он сам сказал ничего не предпринимать — мол, все к этому шло.

- Почему?

– Ну, накапливалось — начиная от подписания футболистов не по воле тренера, как я видел со стороны. Наверное, Олег Михайлович не привык так работать. Ему не было комфортно в подобных условиях, и все это явно на него давило. Но Кубарев профессионал и не показывал этого. Причем много времени давал ребятам, которые потом, во втором круге, практически не играли, имею в виду даже легионеров. Ротация была большая: он умел держать грань, при которой в коллективе не возникало серьезного разобщения.

- Капитан «Шахтера» Рыбак недавно сказал совсем по-другому.

– Вы про отсутствие единения белорусов и легионеров? На мой взгляд, это скорее относится ко второму кругу. Впрочем, коллектив прежде всего должен видеть и чувствовать тренер — это кропотливая работа. Его ассистенты могут только помочь дополнительно в быту, а капитан — на поле: подбодрить, подсказать, «напихать». С другой стороны, насильно мил не будешь. Делать что-то искусственно — приходить, улыбаться, лицемерить — это внешняя оболочка, которая очень быстро лопается. А внутри нее, как потом оказывается, ничего нет. Не стану опровергать Рыбака: во второй половине сезона с легионерами не было практически никакого общения и взаимопонимания — и на поле, и вне его. Наверное, у всех были разные задачи на сезон: к сожалению, тогда я уже не видел, что мы идем к одной цели.

Поймите правильно, не хочу во всем винить Зуба. Не важно, тренер какой квалификации приходит в команду в разгар сезона — просто в таких случаях это уже удар. Да, бывает, когда все плохо, тогда при смене наставника случается эмоциональный подъем — пусть даже кратковременный. Но менять его, когда команда идет на первом месте и четко видит перед собой цель... Плюс, так или иначе, у каждого специалиста свое видение футбола — перестраиваться под новые требования по ходу сезона вдвойне тяжело. Думаю, это тоже повлияло на итоговое место «Шахтера». Впрочем, с задачей не смогли справиться мы все, – сказал Бушма.

 
 
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Экс-голкипер «Шахтера» Владимир Бушма в интервью корреспонденту «ПБ» Владимиру Пирогу поделился соображениями о причинах неудачного финиша чемпионата Беларуси...

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