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Алина Талай: «Теперь я сертифицированный тренер и в Штатах»

15.12.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская легкоатлетка Алина Талай рассказала, что закончила тренерские курсы в США.

«Ну с почином. Теперь я сертифицированный тренер и в Штатах. Первый уровень из трех, но это пока.

Устроили брейншторм вместе с моим одногруппником серебряным призером ОИ-2012 Ричардом Томпсоном. Теперь в нашей IMG Pro группе (это там, где я сейчас тренируюсь) на два тренера больше», – написала Талай.

Алина Талай: «Теперь я сертифицированный тренер и в Штатах»

Фото: страница Алины Талай на Facebook

 
 
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Белорусская легкоатлетка Алина Талай рассказала, что закончила тренерские курсы в США.

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