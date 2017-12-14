Алина Талай: «Теперь я сертифицированный тренер и в Штатах»

Белорусская легкоатлетка Алина Талай рассказала, что закончила тренерские курсы в США.

«Ну с почином. Теперь я сертифицированный тренер и в Штатах. Первый уровень из трех, но это пока.

Устроили брейншторм вместе с моим одногруппником серебряным призером ОИ-2012 Ричардом Томпсоном. Теперь в нашей IMG Pro группе (это там, где я сейчас тренируюсь) на два тренера больше», – написала Талай.





Фото: страница Алины Талай на Facebook