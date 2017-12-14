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Виктор Гончаренко: «Имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витиньо, сетовать на кадровые проблемы не приходится. У нас сильная команда»
15.12.2017 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что у него нет претензий по комплектованию команды.
– Многие восхищаются игрой «Спартака» в дерби с ЦСКА. Но у вас не возникло тогда ощущения, что противостояли матрице?
– В смысле?
– У «Спартака» на замену выходили уже сделавший себе имя в РФПЛ Зе Луиш, принадлежащий «Челси» Пашалич и купленный за 12 миллионов евро Педро Роша. А у ЦСКА – Кучаев и Макаров.
– Послушайте, не надо нас жалеть! Мне не совсем понятно, когда люди говорят, что у ЦСКА нет возможностей и футболистов. Имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витиньо, сетовать на кадровые проблемы просто не приходится. У нас сильная команда. И кто вам сказал, что вместо Витиньо должен обязательно выходить на замену такой же Витиньо? Почему не можем выбрать другой путь?
– Вы про молодежь?
– Да. У нас в этом сезоне такие ребята появлялись на поле и усиливали игру. Кучаев это сделал дома с «Бенфикой», а Жамалетдинов – в Лиссабоне. Почему-то вы не заостряете внимания на таких фактах. Понимаете, нельзя быть уверенным в том, что если Витиньо заменит его «двойник», то он проведет свой отрезок крайне эффективно.
Так что более глубокая скамейка «Спартака» не имела решающей роли в дерби, – сказал Гончаренко.
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Виктор Гончаренко: «Имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витиньо, сетовать на кадровые проблемы не приходится. У нас сильная команда»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что у него нет претензий по комплектованию команды.
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