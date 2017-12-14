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FA попросила Моуринью объяснить свои слова перед матчем с «Ман Сити»: «Они падают от малейшего дуновения ветра»
15.12.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольная ассоциация Англии (FA) попросила главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объясниться по поводу своего высказывания в преддверии матча 16-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:2).
Речь идет о пресс-конференции португальца, состоявшейся 8 декабря, за два дня до игры на «Олд Траффорд». При этом FA не уточняет, какие именно слова Моуринью имеются в виду, но тогда тренер, в частности, сказал, что «игроки «Сити» падают от малейшего дуновения ветра».
Моуринью должен дать ответ FA не позднее 18.00 18 декабря.
Ранее FA потребовала от «МЮ» и «Ман Сити» дать комментарий относительно массовой драки между игроками и тренерами команд по окончании матча.
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FA попросила Моуринью объяснить свои слова перед матчем с «Ман Сити»: «Они падают от малейшего дуновения ветра»
Футбольная ассоциация Англии (FA) попросила главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объясниться по поводу своего высказывания в преддверии матча 16-го...
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